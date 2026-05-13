SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARIDE, María Rosa, q.e.p.d., falleció el 12-5-2026. - Los miembros del comité ejecutivo de Grupo Roggio acompañan a Héctor Carminatti y su familia en la despedida de su señora madre y participan con pesar su fallecimiento, rogando una oración por su descanso.

Avisos fúnebres

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