1
CARIDE, María Rosa,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CARIDE, María Rosa, q.e.p.d., falleció el 12-5-2026. - Los miembros del comité ejecutivo de Grupo Roggio acompañan a Héctor Carminatti y su familia en la despedida de su señora madre y participan con pesar su fallecimiento, rogando una oración por su descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Una masajista uruguaya, la testigo clave que amenaza con hacer caer el polémico indulto a Nicole Minetti en Italia
- 3
Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla
- 4
Revelan que Arabia Saudita lanzó ataques encubiertos contra Irán cuando se intensificó la guerra en Medio Oriente