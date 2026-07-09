SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARLÉS, Roberto M., (Bobby), q.e.p.d. - Su esposa Pucky, junto a sus hijos Josefina e Ignacio Noel, Florencia y Edwin Harvey, Margarita, Ariane y Enrique Solari, sus nietos y bisnietos recordaremos con mucho amor su paso juntos por la vida. Lo despedimos hoy, 15 hs., en el Memorial.

✝ CARLÉS, Roberto M. (Bobby), q.e.p.d. - Su hija Florencia y su marido Edwin Harvey, sus hijos Edwin y Mili, Mike y Belén y Facundo y su bisnieto Jako despiden con mucho amor al querido Bobby y le agradecen por su presencia en sus vidas.

✝ CARLÉS, Roberto M. (Bobby), q.e.p.d. - Josefina y sus hijos Martin y Angie, Sophia y Jorge, Celina y Ramón y sus bisnietos lo despiden con amor y agradecen su presencia amorosa en sus vidas.

✝ CARLÉS, Roberto M. (Bobby), q.e.p.d. - Su hija Ariane, Enrique Solari y sus nietos Allegra, Lorenzo y Alfonso despiden con inmenso amor a Bobby, un padre y abuelo ejemplar y agradecen el privilegio de haber compartido su vida. Su recuerdo permanecerá para siempre en sus corazones.

✝ CARLÉS, Roberto M., (Bobby), q.e.p.d. - Josefina Carlés e Ignacio Noel lo despiden con mucho cariño, agradeciendo una oración en memoria del muy querido Bobby.

✝ CARLÉS, Roberto M., q.e.p.d. - Tu hermana Clorinda Carlés de Antinori, hijos, nietos y bisnietos participan tu partida con gran pena. Acompañamos a Pucky y todas tus hijas con todo cariño.

✝ CARLÉS, Roberto M., q.e.p.d. - Miguel Blaquier y Felisa L. de Blaquier despiden al queridísimo Bobby con los mejores recuerdos y abrazan fuerte a Jose y toda la familia muy especialmente.

✝ CARLÉS, Roberto (Bobby), q.e.p.d. - Ana Otermín de Domínguez y sus hijos Macarena, Jorge e Ignacio acompañan con cariño a Josefina, Sofi, Pucky y toda la famlia Carlés con los mejores recuerdos de Bobby.

✝ CARLÉS, Roberto, q.e.p.d. - Graziela Taquini y Martin Reynal despiden con gran tristeza a Bobby y acompañan a Pucky, sus hijas Josefina, Florencia, Margarita y Ariane, nietos y a toda la familia con mucho cariño y oraciones.

✝ CARLÉS, Roberto M., (Bobby), q.e.p.d. - Sonia Benvenuto de Blaquier y sus hijos Sonia y Diógenes de Urquiza, Luis y Solana Balcarce, Máximo y Damasia Bohtlingk, Gonzalo y Pía Valacco, y sus nietos acompañan a Pucky, Jose y a toda la familia Carlés con mucho cariño.

✝ CARLÉS, Roberto. - Acompañamos a toda la querida familia. ¡Hasta siempre, Bobby! Con mucho cariño y oraciones, Estela y familia del Sel.

✝ CARLÉS, Roberto, q.e.p.d. - Acompaño con especial cariño a la gran familia Carlés. María Martha Rivero Haedo.

✝ CARLÉS, Roberto, q.e.p.d. - José González de la Fuente despide a Bobby con mucho cariño y acompaña a Freddy y Marion.

CARLÉS, Roberto, (Bobby), q.e.p.d. - El grupo de golf del Jockey Club acompañan a Freddy y Marion con mucho cariño. Jorge Deferrari, Eduardo Lawson, Enrique Brea, Enrique Mackinlay Zapiola, Hugo García Cantelli, Gonzalo Escudero, Oscar Colombo y Horacio Spinetto.

Avisos fúnebres

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