SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARLÉS, Roberto Marcelo (Bobby), q.e.p.d., falleció el 8-7-2026. - Hermano querido, amigo y compañero de toda la vida, descansa en paz. Siempre estarás conmigo. Freddy.

✝ CARLÉS, Roberto Marcelo, q.e.p.d., falleció el 8-7-2026. Federico Carlés y Marion Hasenclever de Carlés, sus hijos Fernando y Bere Caputo, Margot, Mercedes y Gildo Piccardo y Marion y Fernando del Sel despiden con mucha tristeza a Bobby, abrazan con mucho cariño a Pucky, Josefina, Florencia, Pimpi, Margarita, Ariane y Alejandro y a toda su familia y piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa