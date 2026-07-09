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CARLÉS, Roberto Marcelo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARLÉS, Roberto Marcelo (Bobby), q.e.p.d., falleció el 8-7-2026. - Hermano querido, amigo y compañero de toda la vida, descansa en paz. Siempre estarás conmigo. Freddy.
✝ CARLÉS, Roberto Marcelo, q.e.p.d., falleció el 8-7-2026. Federico Carlés y Marion Hasenclever de Carlés, sus hijos Fernando y Bere Caputo, Margot, Mercedes y Gildo Piccardo y Marion y Fernando del Sel despiden con mucha tristeza a Bobby, abrazan con mucho cariño a Pucky, Josefina, Florencia, Pimpi, Margarita, Ariane y Alejandro y a toda su familia y piden oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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