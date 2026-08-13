SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CARMELICH, Fernando Julio. - Su mujer María Mercedes Elguera, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

✝ CARMELICH, Fernando Julio, q.e.p.d. - Hugo Bunge Guerrico y Silvina Ruiz Moreno acompañamos a nuesta querida prima María Mercedes y a Fernando y Victoria Carmelich con todo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa