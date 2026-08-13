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CARMELICH, Fernando Julio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARMELICH, Fernando Julio. - Su mujer María Mercedes Elguera, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.
✝ CARMELICH, Fernando Julio, q.e.p.d. - Hugo Bunge Guerrico y Silvina Ruiz Moreno acompañamos a nuesta querida prima María Mercedes y a Fernando y Victoria Carmelich con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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