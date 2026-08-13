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CARMELICH, Fernando
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CARMELICH, Fernando, falleció el 12-8-2026. - Helen, Kiko y familia Uranga Bunge acompañan a su querida prima María Mercedes, a Toita y a Ferni en su dolor y ruegan una oración en su memoria.
✝ CARMELICH, Fernando. - Ana y Mariano Bunge Guerrico y sus hijos Florencia y Cacu Castaños, Junior e Isa Escalante despiden con inmenso cariño a Fernando y acompañan a Mariquita y a todos sus hijos con mucho amor.
✝ CARMELICH, Fernando, q.e.p.d. - Enrique y Patricia Bunge Guerrico y sus hijos y nietos acompañan a María Mercedes, a Victoria y Fernando Carmelich y a José Antonio e Ignacio Ocantos con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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