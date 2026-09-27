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CELORRIO, A. Hernán
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CELORRIO, A. Hernán, q.e.p.d. - MB Abogados despide con profundo pesar al entrañable colega Hernán. Rezamos una plegaria en su memoria y acompañamos a su familia y afectos en este duro trance.
✝ CELORRIO, A. Hernán. - Manuel Benitez, Mónica Touris y familia despiden con mucha tristeza al querido Hernán, acompañando con todo afecto a Cristina, Ignacio, Valentin, esposas e hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
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