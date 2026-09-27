SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CELORRIO, A. Hernán, q.e.p.d. - MB Abogados despide con profundo pesar al entrañable colega Hernán. Rezamos una plegaria en su memoria y acompañamos a su familia y afectos en este duro trance.

✝ CELORRIO, A. Hernán. - Manuel Benitez, Mónica Touris y familia despiden con mucha tristeza al querido Hernán, acompañando con todo afecto a Cristina, Ignacio, Valentin, esposas e hijos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa