SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d., falleció el 25 de septiembre de 2026. - Su esposa Cristina, sus hijos Ignacio y Mercedes, Valentín y Mariana y sus nietos Sofía, Delfina, Joaquín y Victoria despiden con mucho amor y tristeza a Hernán, agradecidos de haberle tenido en sus vidas y compartir tantos momentos únicos. Hernán, fuiste la definición de la amistad y el buen humor, nadie que te haya conocido podrá olvidarte y siempre vivirás en el recuerdo nuestro y de tus amigos.

CELORRIO, Atanasio Hernán. - Los socios, consejeros y asociados de Martínez de Hoz & Rueda Abogados acompañan a Ignacio y familia con mucho afecto en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d. - Con profundo dolor, quienes formamos parte de Lithium Argentina acompañamos a Ignacio y familia en este difícil momento. Nos unimos en el afecto para desearles la paz, la fuerza y el consuelo necesarios para atravesar esta pérdida.

CELORRIO, Atanasio Hernán. - EXAR participa con profundo pesar el fallecimiento de Hernán Celorrio, referente de la minería argentina y protagonista de su desarrollo. Con respeto y reconocimiento por su trayectoria, acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor.

✝ CELORRIO, Atanasio Hernán. - Zaballa · Carchio Abogados y sus socios y miembros participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido y respetado Hernán. Acompañamos a su familia con todo nuestro afecto en este momento de profundo dolor.

✝ CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d. - César y Ramón Mansilla participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Ignacio y familia en este momento de profundo dolor.

✝ CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d. - El directorio y personal de Nueva Comunicación SA participan su fallecimiento y acompañan a Ignacio y familia en este triste momento.

✝ CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d. - Jorge Enriquez y Flia. participa con dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este triste momento y rogando una oración a su memoria.

CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d. - Carlos Galli y Mariano Chiappori acompañan con cariño a Ignacio y familia.

CELORRIO, Atanasio Hernán, q.e.p.d. - Mercedes Fernández Humble acompaña a la familia Celorrio en este triste momento y ruega oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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