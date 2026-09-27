SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - La familia López acompaña a la familia Celorrio con profunda tristeza en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Juan Carlos y Ezequiel Cassagne despiden al muy querido Hernán, amigo de toda la vida, y acompañan a Cristina, Nacho y familia en estos tristes momentos, con oraciones en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d., falleció el 25-9-2026. - Leonardo Viglione acompaña a su hijo Ignacio y familia en este doloroso momento y participa con pesar de su fallecimiento.

✝ CELORRIO, Hernán, Dr., q.e.p.d. - Guillermo González Rosas despide con mucha tristeza a un gran amigo y ahijado rotario, acompaña desde la distancia a su familia y ruega una oración en su memoria.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d., falleció el 25-9-2026. - Los socios de PwC Argentina acompañan a Ignacio y familia en este triste momento, despiden con profundo dolor a quien fuera un gran referente de la industria minera y ruegan una oración por su descanso eterno.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Horacio Martínez y Florencia Brandoni despiden con profundo pesar a Hernán Celorrio, a quien recordarán por su hombría de bien, su generosidad como amigo y los años compartidos. Acompañan en este doloroso momento a su esposa, Cristina, a sus hijos Ignacio y Valentín, y a toda su familia, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias.

✝ CELORRIO, Hernán, Dr., q.e.p.d. - Con profundo pesar, lamento el sensible fallecimiento de mi querido amigo y destacado profesional, el Dr. Hernán Celorrio. Su partida deja un vacío enorme en el ámbito institucional que compartíamos, donde siempre lo admiré por su excelencia, entrega y gran calidad humana. Acompaño de todo corazón a su familia y seres queridos en este difícil momento, extendiendo mis más sinceras condolencias. Descansa en paz, Doc. Eduardo C. Romero.

✝ CELORRIO, Hernán, Dr., q.e.p.d. - La comisión directiva de la Cámara de Comercio Argentino-Chilena expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Hernán Celorrio, vicepresidente de la institución. Acompaña con afecto a su familia, seres queridos y allegados en este momento de profundo dolor. Su compromiso y dedicación con la cámara y con el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Chile serán siempre parte de nuestra historia institucional.

✝ CELORRIO, Hernán. - Te despedimos con profunda tristeza y dolor. Deseamos que Dios te proteja mucho como lo hiciste con toda la familia. Familia Gibbons, Marta, Reg, Clara, Luis, Evelyn, Jayme y nietos.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Juan Carlos y Cristina Cassagne e hijos despiden con profundo dolor a su querido y gran amigo Hernán y acompañan a Cristina, Nacho y familia con mucho cariño, rogando oraciones por su alma.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Acompañamos a Cristina, Nacho, Mechi, Vicky y su familia en este momento de dolor y recordamos a Hernán con mucho cariño. Anita Alvarado y Nicolás Ferla.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Luz y Miguel Aranda acompañan con cariño a Cristina y familia.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d., 25-9-2026. - Esteban Bicarelli acompaña a la familia con profundo dolor y eleva una oración por su partida al gran amigo. Dios lo reciba en sus brazos y le dé su paz eterna. Que la fe consuele a sus queridos hijos Ignacio y Valentín, y familia.

CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Hernán. Recordaremos siempre su calidad humana, sus valores y su compromiso con el desarrollo de la minería argentina. Acompañamos con afecto a Ignacio y a su familia en este difícil momento.

✝ CELORRIO, Hernán, q.e.p.d. - Elsa y Juan Octavio Gauna (h.), junto a Lucila, Pedro y Octavio Gauna despiden con profunda tristeza al querido Hernán y acompañan a toda su familia con mucho cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa