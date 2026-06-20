LA NACION

CHARAF, Sara

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHARAF de SAID, Sara. - El consorcio de propietarios de Aristóbulo del Valle 1496 participa con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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