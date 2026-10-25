SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHAUCHOT LALANNE, Silvia Cristina, q.e.p.d., falleció el 23-10-2026. - Sus hijos María y Juan Questa, su marido Fernando Questa, sus hijos políticos Norma y Kevin, sus nietos Mia, Luke, Oliver y Thomas, sus sobrinos Ana, Carolina y Hernán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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