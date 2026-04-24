1
CHIMMALEZ, Elías Alberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ CHIMMALEZ, Elías Alberto, Dr., Z.L. - Querido Albert: te despido con profunda tristeza, fuiste un excelente compañero en esta etapa de mi vida. Tu recuerdo permanecerá en el afecto de quienes caminamos a tu lado. Susana H. Canop.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Tiene 18 años, entrena en el monte chaqueño y va a jugar un mundial en México: “Quiero sacar a mi familia de la pobreza”
- 3
Bolivia y Chile buscan restablecer relaciones luego de medio siglo de distanciamiento
- 4
Fue la mano derecha del hombre más famoso del país, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse: “Ahora me van a detener”