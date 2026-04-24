SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ CHIMMALEZ, Elías Alberto, Dr., Z.L. - Querido Albert: te despido con profunda tristeza, fuiste un excelente compañero en esta etapa de mi vida. Tu recuerdo permanecerá en el afecto de quienes caminamos a tu lado. Susana H. Canop.

Avisos fúnebres

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