CIRELLI, Estela Beatriz (Sister)

CIRELLI, Estela Beatriz (Sister). - Teresita Gil despide a su amiga de los tiempos de Londres. Hoy, 13.30 hs., Cementerio Memorial.

CIRELLI, Estela Beatriz (Sister), falleció el 7-12-2025. - Sus hijas Constanza y Virginia Mirré y sus nietos Tristán y Timea, junto a su hermano Chino Cirelli y sus sobrinos Leandro, Diego, Rodrigo, Maximiliano y Gabriel Cirelli la despiden con gran tristeza y profundo dolor.

