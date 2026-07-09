LA NACION

COLÓ, Irene Graciela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COLÓ, Irene Graciela. - La promoción del centenario del Colegio del Salvador acompaña con afecto y oraciones a su compañero Federico A. Coló y familia con motivo del fallecimiento de su hermana.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un blindaje de dólares para el operativo reelección
    1

    Un blindaje de dólares para el operativo reelección

  2. Gabriel Rolón, psicólogo: "La felicidad es eximia: tiene mucho de nosotros y mucho que no es de nosotros"
    2

    Gabriel Rolón, psicólogo: “La felicidad es eximia: tiene mucho de nosotros y mucho que no es de nosotros”

  3. Franco Armani se va de River: ¿cuál será su próximo destino?
    3

    Franco Armani se va de River: continuaría su carrera en Atlético Nacional

  4. Villarruel dijo que el discurso de Milei en Tucumán fue “muy político” y opinó sobre el proyecto shutdown
    4

    Villarruel calificó el discurso de Milei en Tucumán como “muy político” y opinó sobre el proyecto shutdown gubernamental