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COLÓ, Irene Graciela
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COLÓ, Irene Graciela. - La promoción del centenario del Colegio del Salvador acompaña con afecto y oraciones a su compañero Federico A. Coló y familia con motivo del fallecimiento de su hermana.
Aviso publicado en la edición impresa
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