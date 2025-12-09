1
CONTRERAS, Ricardo Raúl, Médico Veterinario
CONTRERAS, Ricardo Raúl, médico veterinario, q.e.p.d., falleció el 6-12-2025. - Tus hijos Carola, Julieta e Ignacio, tus yernos y tus amados nietos Matías, Santiago, Agustina, Mia, Pedro, Lola y Agustín te despedimos con inmenso amor y con la seguridad de que ya descansas junto a nuestra mamá, Susi, agradecemos tu paso por esta vida y todo lo que nos brindaste. Te amamos.
