SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COOK MADERO, Eileen, q.e.p.d. - Patricia Peralta Ramos despide con inmenso dolor a su muy querida prima y amiga, rogando por su eterno descanso. Abraza con amor a sus hermanos, hijos y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa