Saltar al contenido principal
LA NACION

COOK, María Elina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COOK, María Elina, q.e.p.d. - El equipo de deCampoaCampo participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La advertencia de las empresas de EE.UU. sobre los dólares que necesita la Argentina
    1

    Las empresas estadounidenses alertaron que la derrota de Trump puede condicionar el auxilio financiero a la Argentina

  2. El Gobierno agrega una actividad a la agenda de León XIV: Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad
    2

    El Gobierno agrega una actividad a la agenda de León XIV: Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad

  3. Isabel Allende: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre”
    3

    Isabel Allende: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre”

  4. Santiago Peña reapareció tras su renuncia y anunció que enfrentará el juicio político
    4

    Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña tras el escándalo de Ueno Bank que lo había dejado acorralado