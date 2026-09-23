SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CORAL, Jorge Raúl, q.e.p.d., falleció el 19-9-2026. - Beresñak, Romero, De Oto y Asocs. comparte su dolor por la pérdida de Jorge, cliente, amigo y excepcional ser humano. Acompaña a su familia y a su equipo de trabajo en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa