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CORAL, Jorge Raúl,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CORAL, Jorge Raúl, q.e.p.d., falleció el 19-9-2026. - Beresñak, Romero, De Oto y Asocs. comparte su dolor por la pérdida de Jorge, cliente, amigo y excepcional ser humano. Acompaña a su familia y a su equipo de trabajo en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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