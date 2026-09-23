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CORAL, Jorge Raúl,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORAL, Jorge Raúl, q.e.p.d., falleció el 19-9-2026. - Beresñak, Romero, De Oto y Asocs. comparte su dolor por la pérdida de Jorge, cliente, amigo y excepcional ser humano. Acompaña a su familia y a su equipo de trabajo en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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