CÓRDOBA, Mercedes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CÓRDOBA de SILVEYRA, Mercedes (La Negra), q.e.p.d. - Sus hermanos Marcos e Inés, sobrinos Marcos Ignacio y Ceci, Lucila y Agustín, Ramiro y Belu, Florencia y sobrinos nietos despiden a la queridísima Negra, con amor y honda tristeza por su partida.

Avisos fúnebres

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