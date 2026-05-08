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CÓRDOBA, Mercedes
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CÓRDOBA de SILVEYRA, Mercedes (La Negra), q.e.p.d. - Sus hermanos Marcos e Inés, sobrinos Marcos Ignacio y Ceci, Lucila y Agustín, Ramiro y Belu, Florencia y sobrinos nietos despiden a la queridísima Negra, con amor y honda tristeza por su partida.
Aviso publicado en la edición impresa
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