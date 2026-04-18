SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COSTA, José Alberto (Pamby), q.e.p.d. - Su hermana Clara Costa; sus hijos Lucrecia, Clara y Javier Araujo, Carlos y Alejandra O’Lery, Cau y Luz Parera y sus nietos Tomás, Ramiro, Valentina, Inés, Juana, Jaime, Lucas y Mateo acompañan a Victoria y a los chicos en este triste momento.

✝ COSTA, Jose Alberto (Pamby). - Pepita Balcarce lo despide con todo cariño y acompaña a Victoria, Sofía y a sus hijos y nietos.

✝ COSTA, José Alberto (Pamby). - Mariana Balcarce de Medrano y sus hijos Juan, Mariana, Agustín y Soledad, Victoria, Pablo, Teresa y Paz; y nietos acompañan a Victoria, hijos y nietos con todo cariño.

Avisos fúnebres

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