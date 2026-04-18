LA NACION

COSTA, José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COSTA, José (Pamby), q.e.p.d. - Su mujer Victoria Gonzalez Balcarce, sus hijos y nietos despiden a Pamby con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

COSTA, José A. - Su consuegra M. Eugenia C. de Saavedra, junto a sus hijos Cecilia y Sebastián y Consuelo y Ale, despiden a Pamby y acompañan a Victoria y a sus hijos con mucho cariño.

COSTA, José A. - Estela Goni lo despide y acompaña a Victoria y sus hijos con un inmenso cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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