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CRENDE, Cecilia Beatriz
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CRENDE de GONZALEZ GARCIA, Cecilia Beatriz (Chichi) q.e.p.d., falleció el 12-5-2026. - Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 11-5145-7557
✝ CRENDE de GONZALEZ GARCIA, Cecilia Beatriz. - Los compañeros de su hijo Eduardo del Colegio del Salvador promoción del Centenario participan su regreso a la casa del Padre y acompañan a su familia con afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
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