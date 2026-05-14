CRENDE, Cecilia Beatriz

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CRENDE de GONZALEZ GARCIA, Cecilia Beatriz (Chichi) q.e.p.d., falleció el 12-5-2026. - Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 11-5145-7557

✝ CRENDE de GONZALEZ GARCIA, Cecilia Beatriz. - Los compañeros de su hijo Eduardo del Colegio del Salvador promoción del Centenario participan su regreso a la casa del Padre y acompañan a su familia con afecto.

Avisos fúnebres

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