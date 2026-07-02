1
CRESTA, Alberto Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CRESTA, Alberto Luis. - nació el 28-4-41, falleció el 29-6-2026. - Con profundo dolor despedimos a nuestro amado esposo y padre. Gracias por una vida de amor y ejemplo. Te extrañaremos siempre. Tu esposa Patricia y tus hijas Fernanda, Gabriela y Andrea.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y pidió su excarcelación
- 3
Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la pareja que se comprometió en la punta del Empire State y fue detenida
- 4
Milei prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para revertir los cambios que el kirchnerismo implementó en 2012