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CRESTA, Alberto Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CRESTA, Alberto Luis. - nació el 28-4-41, falleció el 29-6-2026. - Con profundo dolor despedimos a nuestro amado esposo y padre. Gracias por una vida de amor y ejemplo. Te extrañaremos siempre. Tu esposa Patricia y tus hijas Fernanda, Gabriela y Andrea.

Avisos fúnebres
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