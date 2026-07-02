SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CRESTA, Alberto Luis. - nació el 28-4-41, falleció el 29-6-2026. - Con profundo dolor despedimos a nuestro amado esposo y padre. Gracias por una vida de amor y ejemplo. Te extrañaremos siempre. Tu esposa Patricia y tus hijas Fernanda, Gabriela y Andrea.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa