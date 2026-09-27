SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CUCCHI, Rubén Jorge, falleció el 22-9-2026. - Su esposa Susana Sommer, su hija Adriana, su yerno Hernán y su nieta Julieta lo despiden con amor y tristeza. Por siempre en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa