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LA NACION

CUCCHI, Rubén Jorge

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CUCCHI, Rubén Jorge, falleció el 22-9-2026. - Su esposa Susana Sommer, su hija Adriana, su yerno Hernán y su nieta Julieta lo despiden con amor y tristeza. Por siempre en nuestros corazones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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