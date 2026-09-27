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CUCCHI, Rubén Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CUCCHI, Rubén Jorge, falleció el 22-9-2026. - Su esposa Susana Sommer, su hija Adriana, su yerno Hernán y su nieta Julieta lo despiden con amor y tristeza. Por siempre en nuestros corazones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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