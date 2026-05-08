SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CURI, Carlos, q.e.p.d. -Tu hermano Jorge y Mariana; tus sobrinos Valeria, Sofía y Borja, Nacho y Domi, Sebastián y Martina, y tus sobrinos nietos te despiden con profunda tristeza y ruegan una oración en tu memoria. Te vamos a extrañar.

✝ CURI, Carlos, q.e.p.d. - Guillermo Strauss acompaña a la familia Curi en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa