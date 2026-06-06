1
DABINI, Alfredo Dardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DABINI, Alfredo Dardo, Cap. Frag. aviador naval VGM, q.e.p.d. - Su esposa Elda Beatriz Trujillo, sus hijos Clarisa Cecilia, Augusto César y Mariano Alfredo, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento.
✝ DABINI, Alfredo Dardo, Cap. Frag. (R) VGM, q.e.p.d. - Las Promociones 89 de la ENM, 92 del CMN y 28 de la EAM participan su fallecimiento y piden una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El Indio y Skay, la sociedad intensa y prolífica que se quebró para siempre: historias de “traiciones”, “canalladas” y un encono sin solución
- 3
La historia de amor del Indio Solari y Virginia, su compañera durante 45 años: cómo se conocieron
- 4
Hugo Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social