SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DABINI, Alfredo Dardo, Cap. Frag. aviador naval VGM, q.e.p.d. - Su esposa Elda Beatriz Trujillo, sus hijos Clarisa Cecilia, Augusto César y Mariano Alfredo, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento.

✝ DABINI, Alfredo Dardo, Cap. Frag. (R) VGM, q.e.p.d. - Las Promociones 89 de la ENM, 92 del CMN y 28 de la EAM participan su fallecimiento y piden una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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