SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAIREAUX, Alejandro. - Ro y Pedro Quirno y su familia acompañan a Virginia y a todos los Daireaux con todo cariño.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. Miguel Acuña, Dolores de Anchorena, hijos y nietos acompañan a Josefina e hijos con el cariño de toda una vida.

DAIREAUX, Alejandro. - Juan y Carolina Santamarina, sus hijos Johnny y Caro, Joaco y Feli y Jero y Angie acompañamos a Josefina, Ale, Toto y Esteban con cariño y rogamos oraciones en memoria de Alex.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Emilio Daireaux y familia despiden a Alex y acompañan a Josefina y su familia en este triste momento.

✝ DAIREAUX, Alejandro A. - Sus compañeros de oficina: Marcela Ortiz, Patricia Ponce de León, Natalia Recurt, Diego Llames Massini, Hernán Maldonado y Pablo Sorbo, acompañan con afecto a Alejandro (h) y Flia., en este triste momento.

✝ DAIREAUX, Alejandro A. - Emilio C. González Moreno lo despide con enorme tristeza y acompaña con gran cariño y oraciones a Josefina, hijos y nietos. Un abrazo especial a su hijo Esteban.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa