SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ D¨AMBROSIO, Marcela, falleció el 26-2-2026. - Indaltec S.A. acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ D¨AMBROSIO, Marcela, falleció el 26-2-2026. - Indaltec S.A. acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ D¨AMBROSIO, Marcela, falleció el 26-2-2026. - Indaltec S.A. acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ D¨AMBROSIO, Marcela, falleció el 26-2-2026. - Indaltec S.A. acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ D¨AMBROSIO, Marcela, falleció el 26-2-2026. - Indaltec S.A. acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ D¨AMBROSIO, Marcela, falleció el 26-2-2026. - Indaltec S.A. acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ D¨AMBROSIO, Marcela, falleció el 26-2-2026. - Indaltec S.A. acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa