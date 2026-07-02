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DARMANDRAIL, Marcelo E

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DARMANDRAIL, Marcelo E. - Dicen que nunca muere aquel que no se olvida. Gracias por la vida que nos diste, por tu ejemplo de grandeza y amor incondicional. Tu mujer Grace Iribarren, tus hijos Pochi, Meme y Chelo. Tus hijos del corazón Nati, Mario y Santi y tus amados nietos, te despedimos con todo el amor que vos nos diste. Te vamos a extrañar.

DARMANDRAIL, Marcelo. - Pochi, tu hermana de la vida, junto con Arturo y María, te acompañamos a vos, a tu mamá, a Meme, a Chelo, a los chicos y a tu hermosa familia. Siempre a tu lado. Para todos fue un gran ejemplo de vida.

Avisos fúnebres
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