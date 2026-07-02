1
DARMANDRAIL, Marcelo E
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DARMANDRAIL, Marcelo E. - Dicen que nunca muere aquel que no se olvida. Gracias por la vida que nos diste, por tu ejemplo de grandeza y amor incondicional. Tu mujer Grace Iribarren, tus hijos Pochi, Meme y Chelo. Tus hijos del corazón Nati, Mario y Santi y tus amados nietos, te despedimos con todo el amor que vos nos diste. Te vamos a extrañar.
✝ DARMANDRAIL, Marcelo. - Pochi, tu hermana de la vida, junto con Arturo y María, te acompañamos a vos, a tu mamá, a Meme, a Chelo, a los chicos y a tu hermosa familia. Siempre a tu lado. Para todos fue un gran ejemplo de vida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y pidió su excarcelación
- 3
Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la pareja que se comprometió en la punta del Empire State y fue detenida
- 4
Milei prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para revertir los cambios que el kirchnerismo implementó en 2012