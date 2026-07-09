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DE BARI PEREDA, Susana,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE BARI PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Manuel Santos Uribelarrea (h.) y Florinda Andreoli de Uribelarrea (as.) acompañan con cariño a Mariano y a toda su familia en este momento de dolor.

DE BARI PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Manuel Santos de Uribelarrea y Mercedes Balcarce de Uribelarrea e hijos acompañan con todo cariño a Mariano y a toda su familia en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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