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DE BARI PEREDA, Susana,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DE BARI PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Manuel Santos Uribelarrea (h.) y Florinda Andreoli de Uribelarrea (as.) acompañan con cariño a Mariano y a toda su familia en este momento de dolor.
✝ DE BARI PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Manuel Santos de Uribelarrea y Mercedes Balcarce de Uribelarrea e hijos acompañan con todo cariño a Mariano y a toda su familia en estos momentos de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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