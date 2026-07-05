SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Sus hijos Carlos e Isabel, Mariano, Eduardo y Valeria; sus nietos Catalina, Josefina y Facundo, Mariano (h.) y Victoria, Francisca y Federico, Juan y Carmen, Nacho y Delfina, José y Nacho, Rodrigo y Micaela, Martina; y sus bisnietos Loli, Pablo, Teo, Ulises, Pauli, Pepi, Maite, Joaqui, Sofi, Celedonio, Rufo, Teo, Aitor y Tere participamos con tristeza su fallecimiento y la despedimos como la madre, abuela y bisabuela excepcional que fue. Pedimos una oración en su memoria e invitamos al responso hoy domingo, a las 11, en el Memorial.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Su hermano Ernesto e Inés, con sus hijos Ernesto, Vicky y Pato y sus nietos, la despiden con mucho cariño y piden oraciones en su memoria.

✝ DE BARY PEREDA, Susana. - Fuiste una mujer extraordinaria. Gracias por todo. Tu nieto Marianito.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Miguel y María Inés Laxague; sus hijos P. Ignacio, Tomás y Mary, Ine y Nico, Ceci y Fran, Delfi y Nacho, Mery y Mati; y sus nietos despiden con tristeza a Susy, recordando tan lindos momentos compartidos. Abrazan a sus hijos, nietos y bisnietos y ruegan una oración en su memoria.

✝ DE BARY PEREDA, Susana (Sussy). - Sus primas Ernestina A. de Bustamante, Leonora A. de Randle, María A. de Coelho y Patricia A. de Canale Lamarca la despiden con mucho cariño.

✝ DE BARY PEREDA, Susana (Sussy). - Su prima María Acuña y Augusto Coelho y familia la despiden con mucho cariño.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Su prima Estela Lacau de Pereda junto con sus hijos Eddie y María Pereira Iraola, Teresa y Rafael Llorente y Santiago y Paula Casares rezan por su alma y acompañan a sus primos Carlitos, Mariano, Eduardo y sus familias en este triste momento.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d., falleció el 4-7-2026. - Sus primos de Bary Pereda: Cecilia, Cristina, Horacio y Mariechen Schlieper, Sonia, Ana y Jaime Sánchez de La Puente, Inés y Álvaro Rolón despedimos a Sussy y acompañamos con mucho afecto a Carlitos, Mariano, Eduardo, nietos y bisnietos.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Marcos Lagos, Ana Ruiz Guiñazú de Lagos y familia acompañan a Carlos, Mariano y Eduardo y despiden a Susy con cariño.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Juan Ducos y Rosita Ruiz Guiñazú de Ducos la recuerdan con cariño y ruegan oraciones en su memoria.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Alfredo Corti despide a Sussy con tristeza y comparte con su querida familia el dolor de su partida.

✝ DE BARY PEREDA , Susana, q.e.p.d. - Eduardo Ducos acompaña a Inés y Ernesto y a todos los Paz y familias en este triste momento.

Avisos fúnebres

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