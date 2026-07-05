Un jugador de Paraguay le pegó un pelotazo a Mbappé por ignorarle un saludo

El arquero de Paraguay, Orlando Gill, quiso saludar a Kylian Mbappé tras la victoria de Francia y el delantero de Real Madrid lo ignoró y le gritó el triunfo en la cara, en el marco de un partido intenso, en el que varios jugadores de la albirroja confrontaron al capitán de la selección europea. Tras ello, el futbolista del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro le pegó un pelotazo en la espalda y dijo que se trató de “un momento de calentura”.

Una vez que el árbitro decretó el final del partido, Gill, que se encontraba al lado de Mbappé y extendió su mano para darle un saludo, sin embargo, el delantero de la selección francesa no respondió, sino que festejó la victoria a los gritos mirando hacia la tribuna pero en frente del arquero de San Lorenzo.

El cruce entre Orlando Gill y Kylian Mbappé

A modo de respuesta, Gill le lanzó un pelota en la espalda a Mbappé, que sintió el contacto y se volteó, pero continuó con la celebración. “Yo le pasé la mano felicitándolo, pero no me dio bola y entré en un momento de calentura. Pero solamente hice eso y después ya me tranquilicé”, dijo más tarde en la zona mixta el arquero, que fue elegido como la figura del partido.

Además, destacó el Mundial que hizo la selección paraguaya, que en la instancia anterior eliminó a Alemania, y remarcó: “Quiero felicitarlos, hicieron una excelente campaña. Francia es la candidata a campeona del mundo”.

Francia y Paraguay tuvieron un partido intenso, en el que la selección europea mostró su categoría pero la sudamericana le puso las cosas difíciles. En ese contexto, el encuentro terminó con un clima tenso y cruces entre ambos planteles.

"COMO NO ME DIO BOLA, ENTRÉ EN UN MOMENTO DE CALENTURA"



Orlando Gill sobre el pelotazo que le tiró a Mbappé luego de que el francés lo ignorara.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1k3y1jMurR — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Mbappé, el autor del único gol del partido, se llevó la pelota hacia una esquina a falta de un minuto y consiguió un córner a favor, que le quitó tiempo para empatar a Paraguay. El delantero, en tanto, celebró la jugada con risas, lo que provocó la reacción de Matías Galarza Fonda, quien le hizo un reclamo. También se enfureció el defensor Gustavo Velázquez, quien cruzó al jugador de Real Madrid con un empujón.

Asimismo, a los 40 minutos del primer tiempo, el 10 de la selección francesa tuvo un cruce con el exjugador de Boca Junior Alonso, a quien le lanzó un insulto que la transmisión captó con claridad: “La c.... de tu madre”. . Mbappé, molesto, se la agarró con el zaguero paraguayo y, mientras continuaba la acción del juego con un saque de arco, tuvo el exabrupto en español.

Las declaraciones de Mbappé

El capitán de la selección subcampeona del mundo habló con la prensa tras el partido, lanzó declaraciones que levantaron aún más la tensión y destacó que Francia fue superior a Paraguay. “Nosotros también sabemos hacer el fútbol sucio. Hoy lo hicimos, ganamos e, incluso, fuimos mejores que ellos”, sostuvo.

"INCLUSO EN EL FÚTBOL SUCIO FUIMOS MEJORES QUE ELLOS" 💥🇫🇷



El picante descargo de Kylian Mbappé luego del partido caliente que protagonizaron Francia y Paraguay.



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El delantero, que es el máximo goleador del Mundial 2026 junto con Lionel Messi, subrayó: “Sabíamos qué clase de partido iba a ser, pero creo que estuvo muy bien. Demostramos que no estamos solamente para jugar un fútbol ofensivo. Si hay que ensuciarse las manos, sabemos cómo hacerlo. Ellos pensaron que íbamos a venir a jugar de esmoquin o que solo íbamos a hacer jugadas lindas o paredes”.

Gill, por su parte, respaldó el estilo de juego que planteó Alfaro y afirmó: “Esto es fútbol. Si no están acostumbrados a esto, qué le vamos a hacer. Paraguay es así, una selección ruda que está muy aguerrida a lo físico. Desde el primer momento nos propusimos hacernos sentir en el campo. Que, si pasa el balón, no pasa el hombre. El equipo se portó bien”.