SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Mariano y Marines de Bary, Eugenio y Ana de Bary, Mahui de Bary de Furst Zapiola y familias acompañan a Ernesto e Inés con muchísimo cariño.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Delia y Augusto Zapiola Macnab la recordarán con mucho cariño. Abrazamos a sus hijos Carlos, Mariano y Eduardo en estos tristes momentos.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Sus primos Hernán (a.), Amalita, José, María Isabel y Juan Pablo Pereda acompañan a toda la familia con muchísimo cariño y encomiendan a Susi en sus oraciones.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Angel y Tata y Marina Sánchez Elia, hijos y nietos despiden con tristeza a tía Susana. Acompañamos con mucho cariño a Carlos, Mariano, Eduardo y a toda la familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

✝ DE BARY PEREDA, Susana. - Paula Noguera e Ignacio Rosenfeld despiden a Susy con mucho cariño y acompañan a Nacho, Juan Paz y sus familias en este momento tan triste.

✝ DE BARY PEREDA, Susana. - Querida Sussy, te despido con cariño y oraciones, agradeciendo todo lo vivido. Myette Ferreccio.

✝ DE BARY PEREDA, Susana. - Querida Susy, FADAM, su presidente Marta Alvarez Molindi y todos sus miembros te despiden con mucha tristeza, admirando tu dedicación y el camino que marcaste para la institución. Fuiste un gran ejemplo. Siempre te tendremos como guía.

✝ DE BARY PEREDA, Susana. - Alejandro y María José Massot y sus hijos la despiden con mucho cariño y acompañan a Mariano, Carlitos, Eduardo y a todos los queridos Paz con oraciones por el eterno descanso de Sussy.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Mimi Blaquier, sus hijos y Pedro Silvestri despiden con tristeza a la querida Susy y acompañan a Carlos, Mariano y Eduardo con mucho cariño y oraciones.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Inés Stegmann y Mercedes Espinosa la despiden con tristeza y ruegan una oración en su memoria.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Ignacio Vidal Molina la despide con tristeza y acompaña con cariño a toda su familia.

✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier, sus hijos y nietos despiden a Susy con los mejores recuerdos y acompañan a su familia con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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