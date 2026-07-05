Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 atraviesa los octavos de final, la segunda instancia de eliminación directa de la que decantarán los ocho seleccionados que avanzarán a los cuartos y protagonizarán los cuatro encuentros de esa etapa.

Los primeros equipos que superaron la ronda de 16 combinados fueron Marruecos y Francia y se enfrentarán en el siguiente cruce. Los africanos le ganaron 3 a 0 a Canadá, uno de los anfitriones, con un doblete de Azzedine Ounahi más otro tanto de Soufiane Rahimi mientras que el combinado galo se impuso a Paraguay 1 a 0 con un penal de Kylian Mbappé.

El resumen de goles y jugadas de Francia vs. Paraguay

En la continuidad de los octavos, Brasil juega con Noruega y México ante Inglaterra. La etapa seguirá el lunes con Portugal vs. España y Estados Unidos vs. Bélgica y se cerrará el martes con Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

Los cuartos de final se disputarán después de la primera jornada sin actividad de la Copa del Mundo desde que la pelota empezó a rodar el 11 de junio. Los cuatro duelos están programados entre el 9 y 11 de julio y los ganadores avanzarán a las semifinales, es decir que cumplirán el primer objetivo de muchos que es jugar ocho partidos.

Cronograma y resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Cuartos de final

Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

vs. – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La final del Mundial 2026 será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 34: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Austria, Argelia, Australia, Cabo Verde, Ghana, Canadá y Paraguay.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la FIFA con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.