DE BARY PEREDA, Susana,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Queridísima Sussy, te nos fuiste. Gracias por todo tu ejemplo. Tu hijo, Mariano Paz, Marianito y Vico, Loli, Celedonio y Aitor.
✝ DE BARY PEREDA, Susana. - Marisabel Racedo te despide, querida Sussy, agradecida por ser una gran tía, compañera de viajes, conciertos y grandes copetines. Abrazo a mis primos con cariño.
✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Cristina Carlisle, Stephen Lash y todo Christie¨s, despiden a Susy con enorme cariño y acompañan a su familia en este momento de dolor.
✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - José y Agustina Schlieper de Martínez de Hoz acompañan a Ernesto, Inés y chicos con muchísimo cariño.
DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Sus amigas la despiden con amor y oraciones, honrando su valioso apoyo a las Asociaciones de Amigos de Museos. Patricia Aleman, Inés Amadeo, Delfina Barreiro, Osvaldo Borrás, Graciela Calandra, María del Carmen Caputto, Graciela Fasulo, Guillermina Lehmann, Doly Mariano, Eleonora Nazar, Piccina Ordoñez, Cristina Rabino, Nora Rodriguez, Patricia Saporiti y Alicia Suarez.
DE BARY PEREDA, Susana. - Sofía Weil de Speroni y María Matilde Ocampo de Weil la despiden con cariño y acompañan a su familia.
✝ DE BARY PEREDA, Susana, q.e.p.d. - Nenina y Jandri Blaquier (as.) acompañan a su familia en estos tristes momentos.
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