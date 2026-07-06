Presentaron en el juicio por la muerte de Maradona el video del saludo de CFK por su cumpleaños de 60

En nueva audiencia del juicio en el que se busca establecer si hay responsabilidades penales atribuibles a siete imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, y cuando debía comenzar a declarar como testigo Vanesa Morla, hermana del abogado Matías Morla, Mario Baudry, letrado que representa los intereses del hijo menor del astro, pidió reproducir una filmación del saludo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al Diez el día que cumplió 60 años.

La grabación se registró el 30 de octubre de 2020, momentos antes de que Maradona fuera a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde su equipo jugaba por el torneo de Primera División. En esa oportunidad, mientras era homenajeado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y Marcelo Tinelli, que en ese momento presidía la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se vio a un Diego que casi no podía caminar ni hablar. Las imágenes recorrieron el mundo.

Diego Maradona escucha el saludo de Cristina Kirchner

En la filmación, que finalmente no fue reproducida en la audiencia porque el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, entendió que no formaba parte del “objeto procesal” del debate, se puede ver a Maradona vestido con el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata que solía usar cuando estaba sentado en el banco de suplentes con el resto del plantel.

Cuando el Diez fumaba un habano y tomaba una bebida energizante, Vanesa Morla le acercó un teléfono celular. Del otro lado de la línea estaba la por entonces vicepresidenta. La voz de Cristina Kirchner se escucha porque la llamada estaba en altavoz.

“Te quería decir que te quiero mucho. Te quería llamar en estos 60 porque te decía recién que sos uno de los pocos argentinos que solamente le ha dado alegría a la gente y ha puesto la bandera argentina lo más alto en todo el mundo. ¿Cómo estás?“, le dijo CFK a Diego.

“Bien, estoy yendo para Gimnasia”, respondió el Diez. Entonces Cristina, confesa hincha tripera lo interrumpió y le dijo: “Ahhh, que juega el Lobo”. Diego, entonces, agregó: “Claro, por favor”.

Antes de cortar la comunicación, Cristina, cariñosamente, le dijo: “Bueno Dieguito, nada querido, cuidate mucho, mucho. Un beso enorme, enorme, en estos 60 años”. Maradona la saludó respetuosamente: “Muchas gracias, igualmente para usted”. La última palabra la tuvo CFK: “Te quiero, querido, un besito”.