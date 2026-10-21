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DE GIUSTI, Bruna
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DE GIUSTI, Bruna. - La comisión directiva y los socios de la Cámara Empresaria Autopartista Grupo PROA lamentan el fallecimiento de la Sra. Bruna De Giusti. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Juan Carlos Chies y a sus allegados en este momento de pena.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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