SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE GIUSTI, Bruna. - La comisión directiva y los socios de la Cámara Empresaria Autopartista Grupo PROA lamentan el fallecimiento de la Sra. Bruna De Giusti. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Juan Carlos Chies y a sus allegados en este momento de pena.

Avisos fúnebres

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