DE URQUIZA, Justo José
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DE URQUIZA, Justo José. - Descansa en paz amigo. Francisco J. Espain, Malala Etcheverry de Espain, Carola, Joaquín y Cirilo participan su fallecimiento y piden oración en su memoria.
✝ DE URQUIZA, Justo José. - La promo 67 del colegio San Miguel despide a su querido compañero y amigo y acompaña a su familia en este triste momento.
✝ DE URQUIZA, Justo José. - Federico Flügel acompaña a toda la familia en este momento. Te voy a extrañar querido amigo.
✝ DE URQUIZA, Justo José. - Cecilia y Carlos Berisso, hijos y nietos despiden a su amigo Justo, acompañando a Marcela y familia en estos tristes momentos y rogando oraciones en su memoria.
✝ DE URQUIZA, Justo José, q.e.p.d. - Dos Caciques SRL participa su fallecimiento, acompañando a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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