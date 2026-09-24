SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE ZAVALÍA, Eduardo A. C., q.e.p.d., 23-9-2026. - El presidente Daniel Funes de Rioja, el vicepresidente Federico Braun, el secretario Santiago Soldati y demás miembros de La Academia Nacional de Ciencias de la Empresa participan con profundo pesar el fallecimiento de su expresidente y académico titular, y ruegan una oración en su memoria.

DE ZAVALÍA, Eduardo A. C., q.e.p.d., 23-9-2026. - El consejo de administración de UADE participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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