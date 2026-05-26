SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEFFERRARI, Carlos Alberto. - Su hermana Mercedes Defferrari, hijos y nietos y Dante R. Quinterno despiden con mucho amor a Carlitos y abrazan a Patricia y sus hijos Male, Lucas, Marcos, Loli, Celi, Nico, Benja y Tomi con enorme cariño.

Avisos fúnebres

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