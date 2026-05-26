1
DEFFERRARI, Carlos Alberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEFFERRARI, Carlos Alberto. - Su hermana Mercedes Defferrari, hijos y nietos y Dante R. Quinterno despiden con mucho amor a Carlitos y abrazan a Patricia y sus hijos Male, Lucas, Marcos, Loli, Celi, Nico, Benja y Tomi con enorme cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Polémica en el Senado por el veto de Karina Milei a una candidata a jueza por ser familiar de un periodista
- 3
La guerra en Medio Oriente le trajo a la Argentina exportaciones récord y una factura fiscal más cara
- 4
La despedida de Pep Guardiola de Manchester City, con un show que incluyó a Jordan: “Disfruta tu jubilación”