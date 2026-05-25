Micaela Cramer fue testigo directa del violento siniestro vial que terminó con la muerte de cinco personas —entre ellas una niña de 7 años y un bebé de dos meses— en San Vicente. La mujer circulaba este sábado por la noche por la ruta provincial 6 cuando una camioneta Volkswagen Amarok gris la sobrepasó a alta velocidad. Minutos después, esa misma 4x4 chocó desde atrás a un Peugeot 207 en el que viajaba una familia.

“[El conductor] salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘¡No! ¡Mirá lo que hice!’”, relató Cramer en diálogo con TN sobre lo que escuchó apenas llegó al lugar del choque, segundos después del impacto.

“Mirá lo que hice”: lo que oyó una testigo que intentó auxiliar a la familia fallecida en un accidente en San Vicente. captura de redes

“Nos pasó a unos 180 kilómetros por hora. Nos podría haber tocado a nosotros”, agregó la mujer, que viajaba junto a su marido y sus dos hijos pequeños rumbo a San Vicente. También describió la escena como “devastadora”. “Cuando me acerqué al Peugeot 207 blanco, ya se veía que no había nadie con vida”, contó.

Sin embargo, un detalle le dio una mínima esperanza. “No sé por qué, pero tuve el presentimiento. Prendí la linterna del celular y ahí me di cuenta de que había un bebé”, recordó. Su marido y un bombero que estaba de civil rompieron entonces el parabrisas para intentar rescatarlo.

“Mirá lo que hice”: qué dijo el conductor de la camioneta que provocó la muerte de una familia en San Vicente. captura de redes

“Cuando lo sacaron [al bebé] dijeron que todavía estaba vivo”, relató. El niño fue entregado a una ambulancia que pasaba por la ruta y trasladado de urgencia al hospital de San Vicente, aunque finalmente falleció.

Mientras tanto, el conductor de la Amarok permanecía a pocos metros del lugar del choque. “No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto”, agregó la testigo.

Quiénes eran los integrantes de la familia que murieron

Según pudo saber LA NACION, la conductora del Peugeot 207 blanco colisionado por la Amarok gris se llamaba Serafina Benítez, de 31 años. Como acompañante viajaba su madre, Ninfa Cabaña. Con ellas viajaba Juan López Rodríguez que, según algunos testimonios, era un vecino del barrio El Roble de la localidad de Guernica, donde todos residían hace tiempo, que se había ofrecido a acompañar a las mujeres.

En el rodado chocado también viajaban dos menores de edad, una niña de 7 años y un bebé de dos meses de edad. El accidente ocurrió cuando caía la noche de anteayer, en la mano sentido hacia Cañuelas, en el momento en que la familia había salido a la ruta para buscar atención médica para el bebé porque no habían hallado pediatra en un centro de salud local de Guernica. En la casa familiar quedó a la espera un menor de 11 años, que por estas horas está al cuidado de un tío.

Por el homicidio culposo, las autoridades judiciales ordenaron la detención del conductor de la Amarok, un joven estudiante universitario de 28 años, vecino de Quilmes, e identificado como Leandro Panetta. Tras el violento choque, el hombre sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la zona.