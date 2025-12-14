1
DEJEAN, Raúl Guillermo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEJEAN, Raúl Guillermo, q.e.p.d. - Silvie Martínez, sus hijos María Sol y Roby Souviron lo despiden con cariño y acompañan a Teresita y los chicos en este triste momento.
† DEJEAN, Raúl Guillermo, q.e.p.d. - Jorge Riaboi lo despide con gran afecto y acompaña a su familia.
