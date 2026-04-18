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DEL CASTILLO, Gabriela Natalia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEL CASTILLO, Gabriela Natalia, q.e.p.d. fallecio el 17-4-2026. - Ricardo, Martín, Sol, Clarita y Miguel Orgoroso despedimos a nuestra queridísima Gaby con todo nuestro amor y recuerdos de todos los momentos hermosos compartidos.Abrazados fuerte, como siempre, con Lucas y Lupe.

DEL CASTILLO, Gabriela Natalia, q.e.p.d. fallecio el 17-4-2026. - Ricardo, Martín, Sol, Clarita y Miguel Orgoroso despedimos a nuestra queridísima Gaby con todo nuestro amor y recuerdos de todos los momentos hermosos compartidos.Abrazados fuerte, como siempre, con Lucas y Lupe.

DEL CASTILLO, Gabriela Natalia, q.e.p.d. fallecio el 17-4-2026. - Ricardo, Martín, Sol, Clarita y Miguel Orgoroso despedimos a nuestra queridísima Gaby con todo nuestro amor y recuerdos de todos los momentos hermosos compartidos.Abrazados fuerte, como siempre, con Lucas y Lupe.

DEL CASTILLO, Gabriela Natalia, q.e.p.d. falleció el 17-4-2026. - Lucas y Lupe despedimos con enorme tristeza a la mejor esposa, mamá y amiga del mundo. Te amamos para siempre con todo nuestro corazón.

DEL CASTILLO, Gabriela Natalia, q.e.p.d. falleció el 17-4-2026. - Lucas y Lupe despedimos con enorme tristeza a la mejor esposa, mamá y amiga del mundo. Te amamos para siempre con todo nuestro corazón.

DEL CASTILLO, Gabriela Natalia, q.e.p.d. falleció el 17-4-2026. - Lucas y Lupe despedimos con enorme tristeza a la mejor esposa, mamá y amiga del mundo. Te amamos para siempre con todo nuestro corazón.

DEL CASTILLO, Gabriela Natalia, q.e.p.d. falleció el 17-4-2026. - Lucas y Lupe despedimos con enorme tristeza a la mejor esposa, mamá y amiga del mundo. Te amamos para siempre con todo nuestro corazón.

del CASTILLO, Gabriela Natalia. - Los directivos y sus compañeros de LDC Argentina acompañan con pesar a Lucas Orgoroso por el fallecimiento de su esposa y hacen llegar a su familia sus más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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