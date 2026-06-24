Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”

La automotriz china BYD continúa su avanzada global y volvió a fijarse una meta ambiciosa. Su presidente y fundador, Wang Chuanfu, aseguró ante accionistas que la compañía se convertirá en el mayor fabricante de automóviles del mundo en los próximos cinco años, un objetivo que implicaría superar al actual líder global, Toyota.

Las declaraciones llegaron en un momento de dualidad para la empresa. A pesar de mantener un fuerte crecimiento en los mercados internacionales y su desembarco en nuevos países, como la Argentina, BYD enfrenta una desaceleración en China, su principal mercado. En paralelo, tuvo una fuerte corrección bursátil, ya que sus acciones acumulan caídas superiores al 45% en Hong Kong y del 33% en Shenzhen respecto de los máximos alcanzados durante el último año.

Durante la asamblea anual de accionistas realizada en Shenzhen esta semana, Wang habló ante cerca de 1000 inversores y atribuyó parte de las limitaciones actuales al ritmo de producción de la batería Blade de segunda generación, una tecnología que considera clave para sostener el crecimiento futuro de la compañía.

Un nuevo vehículo eléctrico del fabricante chino BYD es exhibido en el Salón del Automóvil de China 2026 en Beijing (Foto AP/Andy Wong) Andy Wong - AP

“BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno a nivel mundial en términos de escala en cinco años”, afirmó el ejecutivo, según reprodujo el medio estatal Shanghai Securities News y recopiló Reuters. Wang sostuvo que el avance de la empresa estará respaldado por el crecimiento de las exportaciones y por el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a baterías y sistemas de carga rápida.

La magnitud del objetivo queda reflejada en las cifras de ventas. BYD cerró 2025 en el sexto lugar del ranking mundial, con 4,6 millones de vehículos comercializados. Para convertirse en líder global deberá superar a Toyota, que el año pasado vendió más del doble de unidades.

BYD cerró 2025 en el sexto lugar del ranking mundial, con 4,6 millones de vehículos comercializados

A pesar de lo desafiante de su objetivo, el contexto internacional juega a favor de la marca china. Los fabricantes del gigante asiático vienen ganando terreno en regiones como el sudeste asiático, Medio Oriente y Sudamérica.

Exportaciones en alza, mercado interno en retroceso

Uno de los principales motores del crecimiento de BYD continúa siendo su expansión internacional. Entre enero y mayo de este año, las exportaciones de la compañía crecieron un 65% interanual. Brasil, Gran Bretaña y Australia aparecen entre los mercados más importantes para la marca, favorecidos por barreras comerciales relativamente más bajas que las existentes en otros destinos.

No obstante, ese impulso no alcanzó para compensar la debilidad de la demanda doméstica. Durante los primeros cinco meses del año, las entregas totales de la compañía registraron una caída superior al 20%, afectadas por la creciente competencia dentro del mercado chino.

Entre enero y mayo de este año, las exportaciones de la compañía crecieron un 65% interanual

La presión competitiva se intensificó durante el último año a medida que más fabricantes locales lanzaron nuevos modelos eléctricos e híbridos, generando una guerra de precios que impactó en los márgenes y en el crecimiento de varias automotrices del país.

Las declaraciones de Wang no lograron convencer al mercado. Tras la reunión de accionistas, las acciones de BYD registraron nuevas bajas: la cotización en Hong Kong retrocedió un 4,3%, mientras que los negociados en Shenzhen cayeron 1,6%.

Su situación en la Argentina

El gigante chino comenzó a vender sus vehículos en nuestro país en octubre del 2025. En menos de un año ya logró ubicarse entre las diez automotrices más vendidas, con una participación de mercado del 2,8%, gracias a las 6491 unidades registradas.

Para poder potenciar su presencia, la automotriz fue aumentando su portfolio de modelos en los últimos años, con los casos de la pickup Shark y el SUV Seal U DM-I GS como los últimos exponentes.

BYD anunció el inicio de la preventa del Seal U DM-i GS, un nuevo SUV híbrido enchufable del segmento C (mediano) en la Argentina

El impulso de la marca viene de los vehículos electrificados, al no fabricar modelos exclusivamente de combustión. En la Argentina, lidera los patentamientos de modelos híbridos con 1216 en mayo, un 19% del mercado.

En los eléctricos el liderazgo es abrumador —si bien aún son volúmenes bajos en relación al total de ventas— con unos 485 registros el último mes, un 75% de marketshare.