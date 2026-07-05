LA NACION

DEL GIUDICE, Miguel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEL GIUDICE, Miguel, Ing., q.e.p.d., falleció el 4-7-2026. - Guillermo Pastore y Pablo Pastore, despedimos al querido Mike con enorme tristeza. Te extrañaremos mucho y nos unimos a la oración en tu memoria.

DEL GIUDICE, Miguel, Ing., q.e.p.d., falleció el 4-7-2026. - Directivos y personal de Special Division Corredores de Reaseguros S. A. acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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