SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DELFINO, Oscar Luis, Ing., q.e.p.d., falleció el 21-7-2026. - La dirección, el directorio y todo el personal de Grupo Bautec - CMP Estructuras S.A. participamos con profundo pesar el fallecimiento del Ing. Oscar Delfino, quien formó parte de nuestra organización durante más de 23 años, distinguiéndose por su excelencia profesional, su compromiso y su calidad humana. Acompañan a Edith, Vicky, Pablo y a todos sus seres queridos en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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