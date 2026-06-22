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DI FIORE, Armando Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ di FIORE, Armando Luis, q.e.p.d., 21-6-2026. - Su esposa Alicia Ferrin, sus hijos Daniela, Fernanda y Hernán; sus nietos Delfina, Lucas, Agustín, Bautista, Santino y Sol; sus hijos políticos Silvana y Guido y su buena amiga Regina participan su fallecimiento, lo despiden con mucho amor y recuerdan los hermosos momentos compartidos.
Aviso publicado en la edición impresa
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