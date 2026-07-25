SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DÍAZ COUSELO, José María, q.e.p.d. - Ricardo y Dolores Jürgens (as.) junto con sus hijos y nietas despiden con tristeza a su querido y entrañable amigo Pepe y acompañan con mucho cariño a Ana y a toda la familia con sus oraciones en este momento de dolor.

✝ DÍAZ COUSELO, José María, q.e.p.d. - La Academia Nacional de la Historia participa el fallecimiento de su distinguido académico de número, notable profesor e investigador y destacado jurista.

Avisos fúnebres

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