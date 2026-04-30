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DIAZ VALDEZ, Marcela María,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIAZ VALDEZ, Marcela María, q.e.p.d. - Su marido Pancho Aldinio; sus hijos Fran y Connie, Marcos y Cristine, Sofi y Colín, Nico y Matías; sus nietos Tomi, Alfonso, Balta, Camilo y Lui participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DIAZ VALDEZ, Marcela María, q.e.p.d. - Miguel y Gloria Solari, sus hijos y nietos, despiden a Marcela y acompañan a Francisco, Connie, Tomi y Balta y a Pancho y familia con mucho cariño.

DIAZ VALDEZ, Marcela María, q.e.p.d. - Carlos y Sofia, Ana y Jorge, Inés y Nato y Tere y Axel despiden con un gran cariño a Marcela recordando tantos momentos compartidos.

Avisos fúnebres
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