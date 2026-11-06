SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIEHL, Christian (Cachorro), q.e.p.d., falleció el 21-10-2026. - Sus hijos Martin Diehl y Gerónimo Diehl, sus hermanos Alejandro Diehl y Patricia Diehl de Cadiou, sus sobrinos Magdalena Diehl, Victoria Cadiou Diehl y Juana Diehl Forteza participan con mucho cariño su fallecimiento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa