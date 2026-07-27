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DISTÉFANO, Juan Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DISTÉFANO, Juan Carlos. - En nombre de los que fuimos alumnos en la Escuela de la Cárcova de este gran maestro, agradecemos haberlo conocido y valoramos la huella ética y estética que nos dejó. Abrazamos a Griselda y su familia.
DISTÉFANO, Juan Carlos, q.e.p.d. - La Academia Nacional de Bellas Artes lamenta el fallecimiento del gran artista argentino. Acompañamos con profundo pesar a su esposa, Griselda Gambaro y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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